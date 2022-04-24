Окупанти готують атаку на Кривий Ріг – Вілкул

Олександр Вілкул назвав Кривий Ріг наступною мішенню армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у Херсонській області планують наступ у напрямку Кривого Рогу, місто активно готується до оборони.

Про це повідомив у Facebook голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку в Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани, і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації ", – зазначив Вілкул.

За його словами, "готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони".

"Продовжується робота з посилення всіх ліній оборони міста. До уваги криворожан та жителів району – якщо ви бачите, що десь щось пиляється, ріжеться, копається чи будується, то не треба бігати навколо, знімати та телефонувати до всіх служб. А тим більше викладати це все в інтернет", – наголосив голова військової адміністрації Кривого Рогу.

Вілкул додав, що триває "дуже велика робота щодо допомоги в евакуації людей із прифронтової зони".

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"Кривий Ріг дає автобуси, "швидкі", ми забезпечили допомогу медиків, соціальних працівників. Але люди виїжджають і на велосипедах, і везуть людей похилого віку та дітей у тачках. За останні три дні за різними напрямками вдалося евакуювати понад 5000 жителів Херсонської області. Для тих, хто залишається переночувати у Кривому Розі та поїхати далі, ми організуємо нічліг. Для тих, хто залишається у нас довше, підготовлено розселення у школах, садках, терцентрах. Загалом через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, 50 тисяч перебувають у місті зараз ", – повідомив він.

Грозєв: Росія хоче захопити південь України до 9 травня

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"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" якусь перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити питання ", – каже Грозєв.

Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб показати його до 9 травня як достатнє, стверджує журналіст.