Окупанти готуються до нового наступу — Генштаб

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У Генеральному Штабі ЗСУ прозвітували про військову обстановку на 30-ту добу військового вторгнення Росії до України.

Протягом поточної доби ворог продовжував перегрупування військ, готуючись до відновлення наступальних дій. В окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії та завдати шкоди підрозділам ЗСУ, але безрезультатно. Також російські війська намагаються відновити боєздатність, поповнити боєприпаси та пальне.



Українські сили оборони продовжують стримувати супротивника. Сили оборони, що беруть участь у захисті Києва, продовжують відбивати наступ противника і завдавати вогневих поразок.

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Також противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. 25 березня українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Тероризують та грабують місцевих жителів

Триває фіксація фактів злочинної діяльності російської влади, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм із гуманного відношення під час війни.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, примусово вивозять людей на територію РФ. Щоб залякати населення, загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, відбирають у місцевих жителів автомобільну техніку та особисті речі.

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У тимчасово окупованому Луганську в місцевій лікарні окупанти розмістили військовий госпіталь, повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями РФ. Частину лікарні відведено для зберігання трупів у зв'язку з тим, що місцеві морги перевантажені.

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