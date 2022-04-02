Окупанти хотіли знищити одразу весь кіберзахист України в ніч вторгнення – СБУ

Окупанти не змогли паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України. / Фото: DW.com, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної агресії Російської Федерації виявлено та нейтралізовано понад 120 кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.

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Що відбулося

"Найбільша їх кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг", – заявив він.

Як зазначається, в СБУ знешкодили спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України або використати їх для поширення пропаганди. Крім цього, вдалося запобігти зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

"За попередніми даними, організацією кібердиверсій займались спецслужби РФ, а реалізували спеціалізовані хакерські групи APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо", – повідомив речник.

Нагадаємо, українська кібергрупа Bandera Hackers завдали потужного удару по ряду білоруських сайтів. Внаслідок кібератаки хакери знищили 50 терабайтів інформації.

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