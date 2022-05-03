Окупанти хочуть приєднати південь України до Росії – план ворога

Росія хоче включити захоплені території півдня України до складу тимчасово окупованого Криму. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та інтеграції їх в економічний простір РФ.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки МО України.

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План та дії ворога

Як зазначається, про розробку цього плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого "глави" Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим.

"Одночасно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську новопризначеним "головою міськради" Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапора РФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське "свято", – йдеться в повідомленні.

Водночас деякі приватні підприємства Ростовської області отримали замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя.

"До переліку установ, які отримають нові "атрибути", входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами. На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – заявили в ГУР.

Крім цього, у РФ анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону.

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Окремо в розвідці заявили про те, що в Маріуполі окупанти шукають та знищують тіла вбитих. Для цього в місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії. Водночас серед російських військових розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявила, що Росія сподівається виправити проблеми, які раніше стримували її просування в Україні, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній постачання та спрощення управління й контролю.

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