Окупанти хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької областей – Генштаб

Росіяни зосереджують свої сили на Донбасі / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Окупанти хочуть оточити угрупування Об’єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Військові РФ продовжуватимуть утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з Республікою Білорусь та РФ відповідно).

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається. У підрозділах збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою державою", – йдеться у повідомленні.

На Поліському напрямку росіяни продовжують переміщення окремих підрозділів на територію Білорусі. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти мінують покинуті позиції, шляхи висування, елементи транспортної інфраструктури та техніку, що не підлягає евакуації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації.

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З Броварського напрямку на територію Курської області Російської Федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

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На Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

"У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої Держави залучено до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється)", – йдеться у повідомленні.

Росія передислокує свої сили

Росія на окремих напрямках відводить свої війська, ймовірно, щоб посилити свої угруповання для подальших наступальних операцій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

В Генштабі зазначили, що ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області.

"ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках за день відбили 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машини, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем РФ", – йдеться у повідомленні.

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