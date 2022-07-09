Окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова

Окупанти знову завдали удару по Харкову. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Стало відомо про те, що загарбники завдали, попередньо, ракетного удару по одному з житлових районів Харкова.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, на місці працюють всі служби.

"Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!" – написав він.

Також, за попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження чотири людини.

"Медики надають всю необхідну допомогу", – заявив Олег Синєгубов.

Крім цього, він заявив, що троє цивільних, серед яких – одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще чотирьом людям медики надали допомогу на місці.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що російські окупаційні війська ввечері 8 липня влаштували обстріл Харкова та області. Ракети традиційно запускали із російського Бєлгорода.

Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перспектива наступу окупантів на Харків існує. Однак, найімовірніше, загарбників туди не відправлять.