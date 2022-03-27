Окупанти не змогли взяти штурмом Красногорівку – Генштаб

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Російські окупанти здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки Донецької області.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога

Як зазначив Генштаб, на Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь.

"Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли", – вказали в Генштабі.

Що відбулося раніше

27 березня стало відомо, що на Донеччині російські військові завдали удару з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка.

Як зазначалося, боєприпаси впали серед вулиць приватного сектора. Поліція оточила небезпечний район.

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Ситуація в Україні 27 березня: