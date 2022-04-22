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Окупанти зазнають величезних втрат в Україні, але їм не платять зарплати – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір
22 квітня, 07:13
Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку

Окупанти скаржаться за безгрошів'я та великі втрати в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 22 квітня тривають оборонні бої з російськими окупантами у напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна. Загарбники зазнають величезних втрат на території України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

  • На Слобожанському напрямку ворог, силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

  • На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

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  • Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

  • На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.

  • Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна.

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  • Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка.

  • Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

  • На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

  • Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

  • Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

  • Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані "бойові" кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

  • З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений.

  • На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу – здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

  • На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

  • Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом із зенітниками Сухопутних і Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Національної гвардії за попередню добу було знищено п’ятнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.

Окупанти зазнають втрат. Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили два російські вертольоти Мі-8

Морські піхотинці разом з десантниками знищили два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

21 квітня в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger".

Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати, можливо, вцілівший екіпаж, – був успішно знищений військовослужбовцями одного з підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України.

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