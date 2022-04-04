Окупанти вночі завдали ракетного удару по Одесі

Військові РФ обстріляли Одесу ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч проти 4 квітня російські військові завдали ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі.

Про це повідомив у Facebook представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Одеса. Вночі було завдано рашистського ракетного удару по одному з об'єктів. Наступна інформація надалі уточнюється", – написав Братчук.

Окупанти регулярно обстрілюють Одесу

Росія вранці 3 квітня завдала ракетних ударів по Одесі. У місті було помічено кілька джерел диму та пожеж.

Депутат міської ради Петро Обухов розповів, що ракетний удар завдали по інфраструктурному об'єкту.

Оперативне командування "Південь" підтвердило, що ворог продовжив "підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури".

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За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Музикант Святослав Вакарчук, який їздить Україною, допомагаючи волонтерам та військовим, розповів, що став свідком обстрілу Одеси.