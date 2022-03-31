Окупанти обстрілюють Харків і хочуть блокувати Чернігів – Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують вести бойові дії в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 30 березня, на території України продовжується переміщення додаткових підрозділів збройних сил РФ. Ворог намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму щодо створення "квазідержавної освіти" в Херсонській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець республіки Білорусь зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Російської федерації, які, ймовірно, були виведені з території України.

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. В найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ. Реклама

На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.

У Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська. Реклама

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів.

Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка.