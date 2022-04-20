Ворог продовжує нищити Миколаїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв. У місті була повітряна тривога.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

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"Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", — повідомив Сєнкевич.

Повітряна тривога у місті розпочалася о 23:03 19 квітня. О 2:14 20 квітня був відбій тривоги.

ЗСУ відбили десять атак окупантів на Донбасі

Українські захисники протягом минулої доби, 19 квітня, відбили десять атак окупантів. Ворог зазнав значних втрат серед техніки.

"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", — йдеться в повідомленні ООС.

Протягом минулої доби українські захисники знищили:

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12 танків;

артилерійську систему;

28 одиниць броньованої автомобільної техніки;

2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи ППО на Донбасі знищили:

один винищувач Су-34;

один вертоліт Ка-52;

чотири безпілотники;

крилату ракету.

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