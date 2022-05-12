Окупанти обстрілюють звільнене ЗСУ селище на Харківщині (фото)

Росія обстрілює селище Циркуни в Харківській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілюють запалювальними снарядами звільнене українськими військовими селище Циркуни на Харківщині. Обстріли тривають вже декілька годин.

Про це повідомляє Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки.

Реклама

Яка ситуація

Як зазначається, обстріл вівся з тимчасово окупованого селища Липці.

"Єдиною метою обстрілу було підпалити селище, де зараз перебувають 20 лежачих людей, багато дітей і лише декілька дорослих", – йдеться в повідомленні.

Фото – Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки.

Реклама

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 8 травня жителі села Циркуни зі сльозами на очах зустрічали українських визволителів. Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були в окупації.

Нагадаємо, 10 травня підрозділи Сил оборони України в Харківській області звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Загалом на Слобожанському напрямку росіяни тоді активних наступальних дій не проводили.

Читайте також: