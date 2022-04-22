Окупанти обстрілюють Рубіжне та зривають евакуацію – Гайдай

Сергій Гайдай розповів, що евакуація людей зривається. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти зривають евакуацію мирних жителів Луганської області. 22 квітня противники обстріляли Рубіжне – автобусу не дістатись у безпечне місце.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він заявив, що намагатимуться доїхати до південної частини Рубіжного на машинах, бо люди чекають, щоб їх забрали. Крім того, туди намагатимуться завезти їжу.

"Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав – почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей в містах, які постійно під вогнем", – наголосив Гайдай.

Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

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На Луганщині окупанти обстріляли 7 будинків, є поранені

За минулу добу, 21 квітня, російська армія намагалася 11 разів обстріляти мирне населення Луганської області. Противники вцілили по 7 будинках, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірна громада.

"Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Увечері три співробітники групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська", – розповів Гайдай.

До того ж, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.

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