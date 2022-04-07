Окупанти обстріляли Балаклію — загинуло троє людей

Окупанти здійснили черговий обстріл/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли окуповану Балаклію у Харківській області. Загинуло троє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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У середу, 6 квітня, окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках Балаклії. Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновані. Крім того, від обстрілів загинуло троє осіб.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську

Російські окупанти продовжують обстрілювати Краматорськ Донецької області, напередодні ракетним ударом було зруйновано школу. Як повідомляє у Facebook Донецька обласна прокуратура, 5 квітня "збройні сили Росії, в черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по м. Краматорську".

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Внаслідок ворожої атаки на місто було частково зруйновано загальноосвітню школу. На місці влучення ракети зафіксована вирва завширшки 15 м і завглибшки майже 3 м.