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Окупанти обстріляли лікарню у Миколаївській області (фото, відео)

Володимир Козир
20 квітня, 00:33
Внаслідок інциденту є постраждалі

Загиблих внаслідок обстрілу немає/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли лікарню в Баштанці Миколаївської області. Внаслідок чергового злочину ворога є поранені.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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"Рашисти, так і будете зомбовано транслювати на своїх фашистських каналах "знищення виключно військових об'єктів на "нацистській" території"? А не хочете розповісти, як бомбите лікарні? Наприклад, як вам такий сюжет: "Російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів... є постраждалі", — написала Замазєєва у Facebook.

За її словами, обійшлося без загиблих.

Ситуація у Миколаївській області

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