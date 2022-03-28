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Окупанти обстріляли Харківську область, загинуло семеро людей

28 березня, 00:53
Серед жертв загарбників — діти

Окупанти знищують цивільне населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Оскіл Ізюмського району Харківської області. Внаслідок звірства ворога загинули 7 осіб, ще 5 — отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

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Деталі

Обстріл пошкодив один житловий будинок, в якому загинули 4 людини, серед них 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина.

Також в інших частинах села при обстрілі загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири людини отримали поранення.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — повідомили в прокуратурі.

Окупанти застосовують заборонену зброю

На Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

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27 березня окупанти вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.

На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.

Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру уточнюється. Будь-яких військових об'єктів на цій території немає.

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"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації", – додали в Офісі генерального прокурора.

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