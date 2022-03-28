Окупанти обстріляли Харківську область, загинуло семеро людей

Окупанти знищують цивільне населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Оскіл Ізюмського району Харківської області. Внаслідок звірства ворога загинули 7 осіб, ще 5 — отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

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Обстріл пошкодив один житловий будинок, в якому загинули 4 людини, серед них 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина.

Також в інших частинах села при обстрілі загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири людини отримали поранення.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — повідомили в прокуратурі.

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