Окупанти обстріляли Харківську область, загинуло семеро людей

Окупанти знищують цивільне населення/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Оскіл Ізюмського району Харківської області. Внаслідок звірства ворога загинули 7 осіб, ще 5 — отримали поранення.
Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.
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Обстріл пошкодив один житловий будинок, в якому загинули 4 людини, серед них 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина.
Також в інших частинах села при обстрілі загинули ще 3 людини, серед яких 16-річний хлопець. Чотири людини отримали поранення.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — повідомили в прокуратурі.
Окупанти застосовують заборонену зброю
На Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.
27 березня окупанти вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.
Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру уточнюється. Будь-яких військових об'єктів на цій території немає.
"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації", – додали в Офісі генерального прокурора.