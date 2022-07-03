Окупанти обстріляли з РСЗВ Краматорськ та Слов'янськ, багато вбитих та поранених (фото, відео)

Армія РФ обстріляла Краматорськ та Слов'янськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 3 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню міста Слов'янськ та Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілів багато вбитих та поранених.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", – повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Реклама

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко повідомила сайту "Суспільне", що внаслідок обстрілів Слов'янська щонайменше шестеро загиблих та 15 поранених.

Також, за її словами, військові РФ завдали трьох ракетних ударів по Краматорську: знищено готель та пошкоджено дорогу в житловому масиві.

Своєю чергою мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів про ситуацію в місті:

Реклама

"Другий день окупанти б'ють із РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і б'ють по мирному населенню. Попередньо, без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Будьте ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!"

Також у Мережу потрапили відео обстрілів Слов'янська та Краматорська

Реклама

РФ готує Слов'янську долю Маріуполя?

Місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямку та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 червня в ефірі національного телемарафону заявив, що окупанти стягують сили до Слов'янська, щоб повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

За його словами, армія РФ накопичує живу силу, артилерію та важку техніку. Противник хоче застосувати для обстрілів міста, окрім ракет та авіації, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

"Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в Маріуполі та Сєвєродонецьку, тому зі Слов'янськом готуємось до будь-якого сценарію", – сказав голова ОВА.

Кириленко додав, що лінія оборони навколо Слов'янська побудована таким чином, щоб росіяни не могли знищувати місто з артилерії, проте вони готуються саме до такого сценарію. Він підкреслив, що місто готове "стояти стільки, скільки потрібно".