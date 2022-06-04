Окупанти обстріляли з "Точки-У" чотири міста на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Окупанти застосували на Бахмутському напрямку міномети та ствольну артилерію. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Про це в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін. Також на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Старікове і Катеринівка Сумської області та Кам’янська Слобода Чернігівської області.

Крім цього, на Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій у напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ. На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування українських військових. Триває систематичний вогневий вплив на позиції наших військ.

"На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю за місто Сєвєродонецьк. Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім цього, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар", – йдеться в повідомленні.

Також на Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка, а також завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини та літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

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При цьому на Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

"У районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове", – вказали в Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхового і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдано по населеному пункту Кам’янське.

Водночас на Південнобузькому напрямку обстановка без змін. Крім цього, окупанти продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку, 4 червня, вчергове постраждав Корабельний район, є поранені та загиблі.

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