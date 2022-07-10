РФ обстріляла з "Ураганів" 5-поверхівку у Часовому Яру: мінімум 6 загиблих, під завалами понад 30 людей

Наслідки обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

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"Щонайменше, три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Яру, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "ураганів", – написав він.

За словами глави ОВА, в результаті обстрілу в будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники – намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

На даним момент рятувальники виявили шість загиблих і п'ять поранених.

За словами місцевих жителів, під завалами будинку, швидше за все, щонайменше 34 людини, серед них 9-річна дитина.

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"В даний час рятувальники зуміли встановити контакт з двома людьми, які опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває", – підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, що на Донеччині внаслідок російського ракетного удару загинула родина.

Також нагадаємо, у Донецьку окупанти видаватимуть людям воду лише за паспортом.