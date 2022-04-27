Окупанти обстріляли Луганщину: зруйновано будинки, загинув мирний житель

Ворог обстріляв Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні
На Луганщині ворог всю ніч обстрілював мирні міста. Так, у Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої переховувалися 23 особи, а у Привіллі під час обстрілу загинув чоловік. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Російський снаряд впав у двір приватного будинку, де на той час був 68-річний чоловік. Він помер на місці", – написав Гайдай.
За його словами, практично вся територія області страждала від обстрілу окупантів протягом минулої доби. Руйнування семи будинків зафіксували рятувальники, але пошкоджено значно більше.
"І майже скрізь ворог поцілив у житловий фонд. Так, у Сєверодонецьку спалахнула квартира у багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – у Нижньому, ще два – у Лисичанську. Там же полум'ям був охоплений торговий майданчик-пошкоджені МАФи. Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, з Білогорівки, росіяни відкрили вогонь у цьому селищі. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла", – написав він.
Гайдай зазначив, що йдеться лише про ті руйнування, де сталися серйозні загоряння після обстрілів, але є будинки, де снарядами пробиті стіни, пошкоджено вікна, немає частини даху.
Що відбувається в Україні 27 квітня
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- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
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