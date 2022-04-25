Окупанти обстріляли Сумську область з Росії – голова ОВА

Росіяни обстріляли Сумську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 25 квітня окупанти обстріляли прикордонний район Сумської області з території Російської Федерації.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За його словами, вчинено обстріл Білопільської громади.

"Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії", – написав Живицький в Telegram.

Він додав, що потерпілих з української сторони немає.

Росія періодично обстрілює Сумську область

Хоч війська окупантів вийшли з північних областей України на початку квітня, росіяни вдаються до провокацій, обстрілюючи прикордонні населені пункти.

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Зокрема, 23 квітня ворог ударив з артилерії по території Сумщини, пошкодивши будівлю психоневрологічного інтернату в с. Атинське та двори приватних будинків у с. Бояро-Лежачі.

Жертв не було. Живицький нагадав жителям області, що зберігається ймовірність провокацій з боку ворога.

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