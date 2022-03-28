Окупанти обстріляли ядерну установку в Харкові: оцінити наслідки поки що неможливо

Ядерна установка у Харкові потрапила під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів", розміщену в Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ).

Про це повідомляє у Facebook Державна інспекція ядерного регулювання України.

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"За інформацією експлуатаційної організації (ННЦ ХФТІ), 28.03.2022 приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" вкотре потрапила під обстріли. Внаслідок чергового акту ядерного тероризму з боку РФ будівлі та інфраструктура, які розмішені на території ННЦ ХФТІ (серед них ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень", – йдеться в повідомленні.

Детально оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну й радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються у районі розміщення цієї ядерної установки.

"Вкотре звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", – зазначили у відомстві.

Зазначимо, що це вже не перший обстріл ядерної установки. До початку агресії РФ установка була на етапі фізичного пуску, активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

Із Харкова через війну поїхала третина мешканців

Із Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення, розповів міський голова Ігор Терехов.

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"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні залишило місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що, незважаючи на постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, у частині будинків є навіть гаряче водопостачання. Він розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.