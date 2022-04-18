Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції у Лисичанську, є поранені

В Лисичанську обстріляли будівлю патрульної поліції. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лисичанську Луганської області окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції. В результаті шестеро співробітників отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

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Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська.

"Декілька російських снарядів влучили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", – написав Гайдай.

Жителів Луганської області просять евакуюватися

Раніше Гайдай закликав місцевих жителів евакуюватися. Він попросив українців відповідальніше ставитися до свого життя і покинути територію, де ведуться бої.

Він наголосив, шо наступний тиждень може бути важким і останнім, коли люди ще зможуть виїхати з області.

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Невдовзі очікується масштабний наступ ворога на Донбас.

"Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно зранку, коли ви розплющите очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту... Пустий евакуаційний автобус — це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити", — зазначив Гайдай.

Голова ОВА вважає, що від місцевих жителів і їхнього рішення про евакуацію залежить, як швидко українські захисники впораються з російськими окупантами.

Він також розповів, що 17 квітня росіяни обстріляли Золоте, де влучили у багатоповерхівку: двоє загиблих, четверо поранено.

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