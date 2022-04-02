Окупанти залишили Луганську область без газу

У населених пунктах області ведеться постійна боротьба з наслідками ворожого обстрілу / Колаж "Сьогодні"
В результаті постійних обстрілів, які влаштовує армія Російської Федерації, Луганська область залишилася практично вся без газу.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму телеграм-каналі.
Що відомо
"Поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч абонентів. Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та шість частково. Вода відсутня повністю у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково в Гірській громаді та Лисичанську", – написав Гайдай.
Голова обласної військової адміністрації зазначив, що відбувається навмисне знищення інфраструктури життєдіяльності населення.
"Росіяни з різних видів важкого озброєння відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Тошківці. Ворогом пошкоджено 19 об’єктів, з яких дев'ять багатоквартирних та сім приватних житлових будинків. Маємо одного пораненого в Рубіжному, чотирьох людей врятували з-під завалів. Рятувальники зосереджені не тільки на локальній допомозі людям, а й глобальній. Так, у Кремінній після обстрілів запалав ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак працівники ДСНС впоролися вчасно – ніхто не постраждав", – наголосив Гайдай.
Обстановка у Луганській області
- Днем раніше Гайдай закликав місцевих жителів якомога швидше покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.
- При цьому гуманітарні коридори практично не працюють через постійні обстріли з боку російських військ. У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів виявилася проблематичною – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.
- Ще 31 березня було відомо, що в область окупанти із Росії звозять техніку. Також на територію області заїхали чеченські бойовики, яких використовують як загороджувальні загони проти цивільних людей.