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Окупанти відходять від Сум і зазнають величезних втрат в Україні – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір
3 квітня, 19:40
Також багато російських солдатів відмовилися брати участь у війні з Україною і хочуть звільнитися

Розбита російська техніка на території України. Фото Reuters/Генштаб

Станом на вечір 3 квітня російські окупанти почали відводити свої війська від міста Суми. Крім того, на Сіверському напрямку завершується відведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. У зв’язку з початком відведення підрозділів ЗС РФ з району міста Суми. Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

  • На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний, прикордонниками республіки Білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки Білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.

  • На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

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  • На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

  • Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку.

  • Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу.

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  • Через значні втрати особового складу, близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовилися брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

  • Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

ЗСУ ліквідували 18 тисяч окупантів і знищили 143 літаки РФ

Російські окупанти з початку війни в Україні втратили вбитими близько 18 тисяч осіб, а також тисячі одиниць техніки. Як повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 18 000;
  • танків ‒ 644;
  • бойових броньованих машин ‒ 1830;
  • артилерійських систем – 325;
  • РСЗВ – 105;
  • засоби ППО – 54;
  • літаків – 143;
  • гелікоптерів – 134;
  • автомобільної техніки – 1249;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
  • Спеціальна техніка – 24;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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