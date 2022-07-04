Окупанти відкрили для себе одразу два нові вбивчі напрямки – Генштаб (фото)

ЗСУ ліквідували вже близько 36 200 рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна продовжує завдавати ударів по російських окупантах. Зокрема, Збройні сили України за весь час російського вторгнення вже знищили 1589 танків ворога.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1589 (+5) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од.;
- артилерійських систем – 804 (+3) од.;
- РСЗВ – 246 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 105 (+0) од.;
- літаків – 217 (+0) од.;
- гелікоптерів – 187 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4);
- крилатих ракет ‒ 144 (+0);
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2629 (+11) од.;
- спеціальної техніки ‒ 65 (+1).
Як зазначається, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. У Генштабі повідомили, що дані уточнюються.
Втрати російських окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Раніше британська розвідка заявляла, що після Лисичанська РФ перейде на захоплення нової області. Також у Генштабі повідомили, що окупанти форсували річку Сіверський Донець і закріплюються в Лисичанську.