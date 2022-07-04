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Окупанти відкрили для себе одразу два нові вбивчі напрямки – Генштаб (фото)

Павло Чернишук
4 липня, 09:43
Російські загарбники втратили вже 3754 бойові броньовані машини

ЗСУ ліквідували вже близько 36 200 рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує завдавати ударів по російських окупантах. Зокрема, Збройні сили України за весь час російського вторгнення вже знищили 1589 танків ворога.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1589 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од.;
  • артилерійських систем – 804 (+3) од.;
  • РСЗВ – 246 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 105 (+0) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 187 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4);
  • крилатих ракет ‒ 144 (+0);
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2629 (+11) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 65 (+1).

Як зазначається, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. У Генштабі повідомили, що дані уточнюються.

Втрати російських окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Раніше британська розвідка заявляла, що після Лисичанська РФ перейде на захоплення нової області. Також у Генштабі повідомили, що окупанти форсували річку Сіверський Донець і закріплюються в Лисичанську.