Окупанти відвели від Києва техніку, але зберігають чималі сили – ЗСУ

Вражеские танки уехали, но куда – пока точно непонятно / Коллаж "Сегодня"

Міноборони України фіксує часткове відведення російських військ від Києва. Водночас наші Збройні сили проводять наступальні заходи та зачистки від окупантів населених пунктів у столичному регіоні.

Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 31 березня, передає канал Україна 24.

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Що відомо

"За ніч нарахували близько 700 одиниць техніки, що відійшла у бік Іванкова, у бік білоруського кордону. Ми розглядаємо два варіанти: або це йде передислокація та перегрупування, або є ймовірність, що ці БТГ з'являться на Донбасі", – розповів Олександр Грузевич.

У ЗСУ немає ілюзій, що ворог залишив свої наміри щодо захоплення повністю Донецької та Луганської області.

"Пропаганда Росії зараз повномасштабно розказує про ніби плановий відвід своїх військ від Києва та Чернігова… Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей", – наголосив воєначальник.

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"В той же час сили, що залишаються навколо Києва, досить немаленькі. Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати", – резюмував Грузевич.

Обстановка