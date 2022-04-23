Окупанти передають викрадених в Україні дітей до своїх сімей – Денісова

Стало відомо про незаконне вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти влаштовують у свої сім’ї викрадених в Україні дітей – наразі невідомо про їх стан здоров’я.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Що сталося

За її словами, з росЗМІ стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

"Наразі відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своєї родини. Невідомі умови перебування дітей, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини", – написала Уповноважена.

Людмила Денісова заявила, що вивезення Росією українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми:

"Дії окупантів порушують обов’язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, та норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території".

Нагадаємо, Людмила Денісова також заявила, що російська армія використовує проти мирного населення України неконвенційну – заборонену міжнародним гуманітарним правом – зброю.

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