Окупанти спробують оточити ЗСУ з боку Маріуполя та Харкова – розвідка Британії

На думку британських розвідників, наступ сил РФ може відбутися з боку Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ можуть спробувати взяти в кільце сили оборони України на Донбасі. Наступ окупантів може статися з півночі у Харківській області та півдня Маріуполя. Ворожі позиції на півночі країни знаходяться на попередніх пунктах дислокації, а контратаки українських захисників перешкоджають перегрупуванню окупантів.

Про це повідомляє британське Міноборони у Twitter.

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"Схоже, що російські сили зосереджують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, які безпосередньо знаходяться навпроти сепаратистських регіонів на сході країни, для просування у напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні" , – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що позиції ворога на півночі України залишаються в основному на місці, а місцеві українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

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Росія боїться української ППО

Росія боїться військ протиповітряної оборони України, тому й б'є крилатими ракетами. Відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить становище РФ, пов'язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або вдатися до більшого ризику для своїх літаків. Про це в Twitter повідомили у розвідці Британії.

"Росія продовжує покладатися на "дистанційні" боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО", – йдеться у повідомленні.

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У розвідці додали, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об'єктах на території України, у тому числі по багатьох об'єктах у густонаселених житлових районах.

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