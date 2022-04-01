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Окупанти втратили 17700 солдатів, майже 2000 машин та 143 літаки – Міноборони України

1 квітня, 12:28
Противник продовжує зазнавати значних втрат

Рашисти щодня втрачають в Україні гелікоптери та десятки машин / Колаж "Сьогодні"

Російська армія, яка вторглася на українську територію 23 лютого, залишила тут вже вбитими майже 18 тисяч людей свого особового складу, а також щодня втрачає десятками штук свою військову техніку.

Про це повідомляє Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці але традиційно мовчить Міноборони Росії.

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"Успіхи" окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 17700 осіб,
танків ‒ 625 од.
бойових броньованих машин ‒ 1751 од.,
артилерійських систем – 316 од.,
РСЗВ – 96 од.,
засоби ППО – 54 од.,
літаків – 143 од.,
вертольотів – 131 од.,
автомобільної техніки – 1220 од.,
кораблі/катери – 7 од.,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85.
Спеціальна техніка – 24.
Пускові установки ОТРК-4.


В оборонному відомстві України уточнюють, що дані можуть бути неточними, оскільки їхній збір ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Обстановка на фронті

  • В Україні 37-й день війни із Росією. Окупаційні війська продовжують часткове відведення підрозділів із півночі Київської області у бік кордону з Білоруссю, проте значні ворожі формування все ще залишаються на нашій території.
  • Згідно з телефонним перехопленням СБУ, окупанти самостійно знищують свою техніку і видають її за "підбиту українську", щоб створити видимість успішних бойових дій в Україні. Фото розбитої техніки солдати надсилають своїм командирам для звітності.