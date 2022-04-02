Окупанти пошкодили близько 53 історичних об'єктів в Україні – ЮНЕСКО

Військові РФ знщили багато архітектурних пам'яток / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними агентства ООН з культури (ЮНЕСКО), щонайменше 53 українські історичні об'єкти, релігійні будівлі та музеї, були пошкоджені від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Було пошкоджено понад десяток об’єктів на сході Харківської області, також 5 об’єктів у Києві, а ще 5 на Чернігівщині.

Про це пише AFP.

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"Це останній список, але він не є вичерпним, оскільки наші експерти продовжують перевіряти низку звітів, поданих українською владою", — йдеться у заяві.

У ЮНЕСКО зауважили, що використали супутникові знімки та свідчення свідків для перевірки інформації, наданої українською владою.

За даними ЮНЕСКО, було пошкоджено понад десяток об’єктів на сході Харківської області, які сильно постраждали від російського вогню, починаючи від церков і закінчуючи більш сучасними об’єктами спадщини.

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Також внаслідок війни пошкоджені 5 об’єктів у Києві, а ще 5 на Чернігівщині.

Загалом в Україні пошкоджено 29 релігійних об’єктів, 16 історичних будівель, чотири музеї та чотири пам’ятники. У списку немає інформації з Маріуполя або тимчасово захопленого міста Херсона.

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України та її державність. Проте також фіксуються десятки відмов росіян заходити на територію нашої країни. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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"Продовжуються бої. Поки слова росіян, що вони зменшать інтенсивність бойових дій, лише слова. У Маріуполі бої весь час. У них у планах насамперед знищення державності. Інших стратегій я в них не бачу", – стверджує Вадим Денисенко.

За словами радника, російська армія ще має чим стріляти. Окупанти мають великі резерви боєприпасів. Проте росіяни відмовляються заходити на територію України.

"Ми фіксуємо десятки відмов росіян заходити на територію України. Але всі вони змінюються. Ті, хто 3 тижні тому був розгублений, зараз може бути жорсткішим. Вони мають накази стріляти в мирних. Тепер Росія намагається максимально знищувати інфраструктуру, а потім вводити війська", – додав Вадим Денисенко.

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