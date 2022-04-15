Окупанти повторно обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області (фото)

Росія знову завдала удару по українських прикордонниках. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 15 квітня, російські окупанти повторно обстріляли українські прикордонні позиції на Чернігівщині.

Про це повідомила в Facebook Державна прикордонна служба України.

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Що відбулося

"12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообідді сьогодні", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.

Фото – facebook.com/DPSUkraine.

Фото – facebook.com/DPSUkraine.

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Удар із "Точка-У"

Водночас оперативне командування "Північ" у Facebook 14 квітня повідомило про те, що окупанти продовжують обстрілювати населення Чернігівщини із забороненого озброєння.

"Загарбники поцілили в один із приватних будинків у районі Городні. Попередньо удар був завданий із тактичного ракетного комплексу "Точка-У", – вказали в командуванні.

Нагадаємо, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо це відбудеться, то українські військові дадуть відсіч.

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