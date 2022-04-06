Окупанти перетворили Маріуполь на табір смерті – почали спалювати загиблих у мобільних крематоріях

У Маріуполі заробили російські мобільні крематорії Фото: колаж "Сьогодні"

Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, що на Київщині вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. За попередніми оцінками, там загинуло щонайменше 5 тисяч людей.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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"Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий опір жертвами окупантів могли стати десятки тисяч мирних маріупольців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме тому РФ не поспішає давати "зелене світло" місії Туреччини та іншим ініціативам щодо порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати у фільтраційних таборах та знищити.

"Усю брудну працю росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистку місцевих та терористів "ДНР"", – пише міськрада.

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За даними мерії, окупанти збирають та спалюють тіла вбитих внаслідок російського вторгнення мешканців Маріуполя. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

Останній багато років із прислужниками неодноразово намагався захопити владу, але зрештою йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію.

"Масштабу трагедії у Маріуполі світ не бачив із часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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І додає, що моторошна аналогія отримує дедалі більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо, а новий Освенцім та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів, додав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Ситуація у Маріуполі