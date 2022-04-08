Окупанти просунулися на південь від захопленого Ізюму – британська розвідка

Окупанти рухаються у бік Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти пішли далі захопленого Ізюму Харківської області. Вони пішли у південному напрямку від цього міста, тобто у бік Донбасу.
Такі дані опублікувала розвідка Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні.
Крім того, британські розвідники повідомили, що росіяни продовжують обстрілювати міста на сході та півдні.
Тим часом на півночі війська окупантів уже повністю виведені з України до Білорусі та Росії. Частину цих сил перекинуть на схід України для наступу на Донбасі.
"Багато цих сил вимагають значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе мінімум тиждень", – йдеться у тексті Міноборони.
Ситуація за напрямками в Україні
- На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.
- Тим часом ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в Брянській та Курській областях. Окремі підрозділи з 6-ї, 20-ї загальновійськової армії, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів оперативно обладнують території. Основну увагу приділяють відновленню ділянок залізниці з Куп'янська в Харків, Ізюм та Сватове.
- У Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Щоб не допустити поступ наших військ, загарбники ставлять мінно-вибухові загородження. У тимчасово зайнятому Ізюмі бойовики т.зв. "ДНР" незаконно перевіряють документи, обшукують людей та приміщення.
- Підрозділи РФ зосередили зусилля на захопленні Попасної, Рубіжного та Маріуполя, ведуть штурм з більшості напрямків. Проте їхні спроби безуспішні.