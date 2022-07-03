Окупанти просунулись вперед на двох напрямках на Донбасі – Генштаб ЗСУ (відео)

Генштаб ЗСУ відзвітував про хід бойових дій в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують вести активні бойові дії на Донбасі. На Краматорському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець і намагається розвинути успіх. На Лисичанському напрямку війська РФ взяли під контроль село Золотарівка. На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили штурм, противник зазнав втрат.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

Реклама

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у положенні і характері діяльності збройних сил Республіки Білорусь не відзначається.

Реклама

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на перешкоджанні просування українських військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина.

Реклама

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи українських військ з метою сковування їхніх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.

На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам'янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

Наступальні дії у напрямку Ниркове – Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій підрозділів ЗСУ противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам'янки, Авдіївки та Шевченка.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.

Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей українських військ.

ЗСУ залишили Лисичанськ

Після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з займаних позицій та рубежів.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "визволення "ЛНР" – захоплення всієї території Луганської області.

За його словами, в результаті "успішних бойових дій" встановлено "повний контроль" над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами.

Водночас радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" окупантів, незважаючи на заяви Росії, що місто захоплене.