Окупанти намагаються йти в атаку, чим їм відповідають ЗСУ — зведення Генштабу

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Триває сто шістнадцята доба протистояння України російському військовому вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави. Докладно про те, що відбувається на фронті, розповіли у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському і Поліському напрямках певні підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону, проводять фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

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На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм у районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

На Слов'янському напрямку противник до активних дій не вдавався. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів, щоб потім наступати у напрямку міста Слов'янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10".

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На Лиманському напрямку активні дії окупантів не зафіксовані.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів у районах населених пунктів Майське, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк. На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійського обстрілу наших позицій.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати істотних втрат військам противника та стійко тримає оборону в усіх напрямках.

Втрати РФ

З початку російського вторгнення окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 115-й день війни на території України знищено 33 600 російських солдатів. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно становлять: