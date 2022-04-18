Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області та доводять людей до голоду – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про складну ситуацію у Херсонській та Запорізькій областях. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти будують застінки у Херсонській та Запорізькій областях. Загарбники викрадають місцевих жителів та представників влади.

Про це глава держави розповів у новому відеозверненні 17 квітня.

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"Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів. Крадуть гроші, направлені на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду", – розповів Зеленський.

За словами президента, окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" та "ЛНР".

Зеленський вважає, що відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем.

Окупанти зайшли в Кирилівку і викрали голову селища

Російські військові викрали селищного голову курортної Кирилівки у Запорізькій області. У населений пункт заїхало близько 30 БТРів окупантів. Російські військові почали ходити по хатах і репресувати рибалок.

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За словами першої заступниці голови селищної ради Марини Логінової, окупанти викрали селищного голову курортної Кирилівки.

"Сьогодні, 17 квітня 2022 року, приблизно о 13:00 військові Російської Федерації з приміщення Кирилівської селищної ради вивели голову ради Малєєва Івана Володимировича. Його посадили в машину та відвезли в невідомому напрямку. Як було сказано – до комендатури Мелітополя", – повідомила Марина Логінова.

РІА Мелітополь пише, що раніше селищний голова Кирилівки відмовився від співпраці з окупантами, незважаючи на жорсткий пресинг. Після цього в населений пункт заїхало близько 30 БТРів окупантів. Ворожа техніка оточила селище, а російські військові почали ходити по обійстях.

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