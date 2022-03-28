Окупанти намагаються прорвати оборону Києва та штурмують Верхньоторецьке – Генштаб

Українські захисники відбивають атаки ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові стримують просування російських окупантів за напрямами Гуляйполя та Запоріжжя. У районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка продовжуються оборонні бої. На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурм окупантів у Верхньоторецькому.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Волинському та Сіверському напрямках продовжуються оборонні операції та виконання інших завдань в операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не було. Ворог намагається прорвати оборону під Києвом з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.

продовжуються оборонні операції та виконання інших завдань в операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не було. Ворог намагається прорвати оборону під Києвом з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти. На півдні українські захисники зосередилися на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань тероборони.

українські захисники зосередилися на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань тероборони. На Донецькому та Луганському напрямках наші військові за добу відбили 5 атак ворога. ЗСУ знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.

Бійці Повітряних Сил ЗСУ за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил також була задіяна для завдання ударів по певних наземних цілях і об'єктах окупантів.

Окупанти застосовують заборонену зброю

У Дніпропетровській області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

27 березня окупанти здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного із населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.

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