Окупанти намагаються прорвати оборону Києва та штурмують Верхньоторецьке – Генштаб

Українські захисники відбивають атаки ворога / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові стримують просування російських окупантів за напрямами Гуляйполя та Запоріжжя. У районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка продовжуються оборонні бої. На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурм окупантів у Верхньоторецькому.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
- На Волинському та Сіверському напрямках продовжуються оборонні операції та виконання інших завдань в операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не було. Ворог намагається прорвати оборону під Києвом з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.
- На півдні українські захисники зосередилися на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань тероборони.
- На Донецькому та Луганському напрямках наші військові за добу відбили 5 атак ворога. ЗСУ знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.
Бійці Повітряних Сил ЗСУ за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил також була задіяна для завдання ударів по певних наземних цілях і об'єктах окупантів.
Окупанти застосовують заборонену зброю
У Дніпропетровській області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.
27 березня окупанти здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного із населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.