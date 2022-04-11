Окупанти намагаються психологічно вплинути на жителів Херсона та області – Генштаб

Серед окупантів поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області. / Фото: Суспільне, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не відмовляються від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків, а також здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм вони намагаються утримати рубежі, захоплені раніше.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, але успіху не мав. Під час обстрілу Попасної російські військові застосували тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Водночас спроби просунутися вглиб території України успіху не мали.

Як зазначили в Генштабі, в Маріуполі окупанти проводять штурмові дії в окремих районах міста.

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На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. У Генштабі заявили, що в підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

"Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції", нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил, встановлених у РФ, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських Telegram-каналів, в яких поширюється "достовірна" інформація", – вказали в Генштабі.

Водночас на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з-поміж мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Крім цього, окупанти оголосили в Луганську чергову хвилю мобілізації чоловіків до 65 років. Зазначається, що військовослужбовці ЗС РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах та примусово відправляють чоловіків до військкоматів.

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В Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів втрати становлять понад 300 осіб. До лікарні в Донецьку з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих.

"Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у СБУ повідомили, що російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки військових позицій ЗСУ. Вони зв'язуються з підлітками як у соцмережах, так і встановлюють контакт напряму.

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