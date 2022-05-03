Окупанти намагаються вийти на кордон Херсонської області та встановлюють ЗРК на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Окупанти РФ. Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та надалі виконують завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог із мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки Чернігівської області.

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У прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилені адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-пропускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріл міста Харкова та населених пунктів Уди та Прудянка.

На Ізюмському напрямі тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Противник продовжував обстріл наших військ.

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На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж усієї лінії зіткнення.

На Лиманскому напрямку противник надавав вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх з позицій і створення умов наступу на Слов'янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля ворог зосередив на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне становище у районі Попасної. Підсилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського спрямування однієї батальйонної тактичної групи.

"З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей", – йдеться у повідомленні.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного становища та обстрілів.

"На Таврійському напрямку тривають заходи щодо перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневої ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів", – додали у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабких місць у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БПЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

Минулої доби підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БПЛА "Орлан-10".

"Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника", – підсумували у Генштабі.

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