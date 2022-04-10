Окупанти намагаються захопити Маріуполь та рекордно атакують Дніпропетровську область: ситуація в Україні 10 квітня

Російські окупанти запустили ракети по Дніпропетровщині та блокують Маріуполь. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Російські окупанти намагаються повністю захопити Маріуполь і водночас замітають сліди злочину у місті. Крім того, РФ може повторити наступ на Чернігівську область. Також бойовики Росії завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.
Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини за ранок 10 квітня.
РФ завдає авіаудари по Маріуполю і намагається захопити центр міста
Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ у районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем. Також солдати РФ роблять спроби покращити тактичне становище своїх підрозділів на Миколаївському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у положенні та діяльності військ противника не зафіксовано.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.
У Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.
На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав. Втратив ротну тактичну групу особового складу та техніки.
Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.
У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.
Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території РФ (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.
У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО/ООС.
У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".
У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.
На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.
Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було знищено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.
У Маріуполі окупанти вбивають людей та фотографуються з тілами
У Маріуполі триває зачистка. Російські окупанти шукають "нацистів", а також прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоб замісти сліди. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"По-перше, це пошук "нацистів". Нацист у розумінні росіян – це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту. Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", – зазначив Андрющенко.
За його словами, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. У такий спосіб загарбники замітають сліди.
"Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих у районі Садків Кальміуськооо району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – наголосив радник мера Маріуполя.
Він додав, що також зачистка – це частина примусової мобілізації чоловіків до армії "ДНР". Примусом та залякуванням чоловіків заганяють "під рушницю".
"І наостанок щодо кадиривців, що в місті. Вони – частина підрозділу Росгвардіі. Що вкотре доказує, що всі їхні бої або проти мирного населення, або проти пустих будівель в глибокому тилу", – підсумував Андрющенко.
Чернігівська область готова до нового наступу РФ, їм буде важко
Малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо відбудеться, то українські військові дадуть відсіч. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в інтерв’ю "Суспільному".
Чаус зазначив, що не готовий говорити про те, що війна на Чернігівщині завершилася.
"Точно, ні. І це не залежить від того, чи будуть вони намагатися заходити до нас по суші. Війна продовжується, війна в Україні. Чернігівщина її відчула. Розслаблятися рано. Суб’єктивно і чисто логічно, по-перше, враховуючи, що вони підірвали мости в області, їм це буде зробити важко. По-друге, наші Збройні сили готові і зайняли позиції біля державного кордону", – сказав Чаус.
Він висловив сподівання, що цього не відбудеться. А, якщо і відбудеться, наші військові підготували гідну відсіч.
По Дніпропетровській області вночі окупанти завдали три ракетні удари
Минулої доби російські військові тричі обстріляли Дніпропетровську область. Ракети влучили в інфраструктурний та промисловий об'єкти. Є один постраждалий. Також ЗСУ збили два ворожі безпілотники. Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
"Для нашої області це була епоха антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах" , – йдеться у повідомленні.
У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об'єкт. Пожежу там рятувальники гасили кілька годин. Є один постраждалий.
У Павлоградському районі ракета влучила у промисловий об'єкт. На місці зруйновано приміщення. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.
Також вночі над територією області українські військові збили два ворожі безпілотники.
Грозєв спрогнозував, скільки ще РФ зможе проливати кров українців
Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв назвав два варіанти розвитку подій щодо війни РФ проти України. Закінчення гарячих воєнних дій можна оцінювати з військової та політичної складової. Крім цього, Росія продовжуватиме боротися за Донбас, але Київ, швидше за все, не буде частиною стратегії. Про це Грозєв сказав в інтерв'ю BBC News Україна.
"На це питання можна відповідати з погляду військової стратегії та інформації про те, які ресурси залишилися в Росії та Україні. А можна відповідати з політичної точки зору. Це різні відповіді. З військової точки зору, Росія може продовжити цю війну, звичайно, але не по Києву вже й не по Західній Україні, а лише на території сходу і на території півдня, але навіть для цього Росії необхідно провести мобілізацію. Єдиний спосіб якось додати до тих цифр військовослужбовців, які зараз є, ще як мінімум 150 – 200 тисяч. Це не вийде зробити просто на контрактній основі", – сказав Грозєв.
За його словами, якщо не буде заходів залякування навіть строковиків, щоб підписувати контракти, то не вдасться знайти потрібної кількості солдатів. Але все це призведе до політичних потрясінь.
"Тому, якщо рахувати лише з військової точки зору, то вони можуть продовжити цю війну до кінця року. Хоча вони втратили 15% своїх винищувачів та вертольотів. У них залишається 85%. Вони мають багато техніки, але немає достатньо офіцерів і солдатів. За нашими оцінками, вони втратили майже 30 батальйонно-тактичних груп. Це величезний відсоток всього свого складу", – сказав Грозєв.
Щодо політичної складової, то Грозєв прогнозує швидке розкриття кількості жертв серед російських військових, що спровокує соціальну кризу.
"Набагато швидше, ніж через кілька місяців, матері дізнаються, скільки синів не повернулися з війни. І ось це завжди в Росії доводило до соціальної кризи. Тому я думаю, що буде практично неможливо Кремлю поповнити ту необхідну цифру військову, коли стануть відомі реальні втрати на фронті. Ось це я вважаю, що буде все-таки протягом місяця. Один з найважливіших факторів – це те, що повернення до Києва, швидше за все, взагалі не буде частиною стратегії, але з іншого боку – скільки вони готові продовжити битися за відділення півдня і сходу – це залежить від внутрішньополітичних розвитків, які ми спостерігатимемо", – сказав Грозєв.
На 10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів – список
На 10 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів – з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодару, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (власним транспортом).
Запорізька область:
Евакуація проходитиме власним транспортом та автобусами.
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5
- Енергодар – Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Жителі Луганщини зможуть евакуюватися 9 поїздами: список на 10 квітня
10 квітня жителі Луганщини можуть евакуюватися за допомогою 9-х безоплатних евакуаційних поїздів. Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Як зазначається, "Укрзалізниця" призначила на сьогодні низку евакуаційних поїздів зі сходу України:
- №5501 Новозолотарівка – Лозова, відправлення з Новозолотарівки о 14:00;
- №46/45 Лозова – Ужгород, час відправлення уточнюється;
- №274/273 Слов’янськ – Львів, відправлення зі Слов’янська о 14:00;
- №138/137 Лозова – Хмельницький, час відправлення уточнюється;
- №142/141 Лозова – Львів, час відправлення уточнюється;
- №239/240 Покровськ – Тернопіль, відправлення з Покровська о 10:00;
- №235/236 Покровськ – Чернівці, відправлення з Покровська о 13:00;
- №241/242 Покровськ – Львів, відправлення з Покровська о 14:00;
- №233/234 Покровськ – Чоп, відправлення з Покровська о 16:30.