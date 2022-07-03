Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

Окупанти щоразу намагалися штурмувати одне село, але безуспішно – Генштаб

Софія Ковнір
3 липня, 07:53
Українські захисники успішно відбивають атаки загарбників

ЗСУ відбивають атаки окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 3 липня ворожий штурм поблизу Прудянки Харківської області українські захисники успішно відбили. Також російські окупанти неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. У підсумку отримали відсіч та відійшли.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил Російської Федерації.

  • На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв з території Російської Федерації позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

  • На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

    Реклама

  • Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

  • На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

  • На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

    Реклама

  • На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.

  • На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

  • Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.

  • У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

  • Авіація Повітряних сил Збройних сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів. Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Загальні втрати противника уточнюються.

ЗСУ борються з окупантами. Фото: Генштаб

Раніше ми розповідали, що окупанти продовжують намагатися захопити Луганщину. Там росіяни роблять усе, щоб оточити українські війська в Лисичанську. Водночас на Краматорському напрямку поновилися бойові дії.

Крім того, окупанти гелікоптерами атакували ЗСУ у відбитих населених пунктах Херсонської області.

Також нагадаємо, що на півдні ЗСУ розгромили окупантів та їхню техніку.