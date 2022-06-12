Окупанти зруйнували міст до Сєвєродонецька — Гайдай розповів про ситуацію в області

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знищили вже два з трьох мостів, що ведуть до Сєвєродонецька. Окупаційні сили Росії зруйнували автомобільний міст "Пролетарський", який сполучав Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній, третій шляхопровід у місто. Росіяни кидають усі сили, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими", – написав він.



Фото: mil.in.ua

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За його словами, ймовірний наступ і на інших напрямках, а саме на трасу Лисичанськ – Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.



Фото: mil.in.ua

Гайдай повідомив, що промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу не відповідає дійсності.

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У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт чеченців – кількість загиблих уточнюється. Крім того, за останні дні є ще два подібні випадки: стадіон з "вагнерівцями" в Кадіївці та нарада у сєвєродонецькому ДК Хіміків – ці об'єкти були успішно обстріляні українськими військовими.

Ситуація в Україні

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування Дня Росії. Але місцеві жителі на свято не прийшли. Були лише два-три десятки людей.

Російські війська масовано обстріляли Лисичанськ у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Зруйновано будівлі, та постраждали мирні люди.

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У Рубіжному наші бійці обстріляли обладнаний чеченськими бойовиками командний пункт.

В окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи, внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.

На Бахмутському напрямі ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Водночас українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Зокрема, українські захисники знищили вже 32 150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1430 танків.