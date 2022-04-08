Окупанти з моря завдали ракетний удар по Одеській області

По Одеській області випустили ракети/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти завдали ракетний удар по Одеській області. Внаслідок цього постраждали об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Інформація від Оперативного командування "Південь": Внаслідок ракетного удару з моря вражено об'єкти інфраструктури на Одещині. Подробиці уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Водночас в Одеській міськраді нагадали про недопустимість публікацій фото і відео, розголошення обставин та геолокації наслідків бойових дій.

Обстріли Дніпропетровської області

Кордони Дніпропетровської області надійно захищені. Тому окупанти б'ють по цивільних людях і цивільних об'єктах з повітря. Є три обстріли території Дніпропетровської області протягом дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.

"Окупанти вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах. Наразі відомо, що четверо людей загинули. Сім осіб дістали поранення. Двоє громадян зникли безвісти. Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти", – повідомив голова облради Микола Лукашук.

Потім окупанти атакували з повітря і вбили цивільних людей. Також у Кривому Розі ракета влучила в житловий сектор.

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"Одна людина постраждала. Україна все одно переможе. Подяка всім захисникам, які мужньо стримують ворога і дають жорстку відсіч", – додав Лукашук.

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