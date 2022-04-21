Окупанти знову обстріляли Миколаїв, є загиблий

Один із поранених помер на операційному столі / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові в черговий раз влаштували обстріл Миколаєва, внаслідок чого поранення отримали троє людей, одна померла на лікарняному ліжку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.
"У Миколаєві сталися обстріли, наслідки ми ліквідуємо. Одна людина загинула на операційному столі, не врятували. Одна з трьох поранених", – розповів він.
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві зараз одна із найскладніших ситуацій із водою. Багатьом місцевим мешканцям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або ж набирати з річки.
- Під час денного обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло 5 людей , а також 15 дістали поранення. Один із загиблих підняв не розірваний снаряд.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області . Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили у дупле у селі Кандибіно Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно .
- У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей .
- Минулої доби в Миколаївській області від обстрілу російських окупантів отримали поранення 10 людей. Більшість із них – цивільні особи.