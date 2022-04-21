Окупанти знову обстріляли Миколаїв, є загиблий

Один із поранених помер на операційному столі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові в черговий раз влаштували обстріл Миколаєва, внаслідок чого поранення отримали троє людей, одна померла на лікарняному ліжку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

"У Миколаєві сталися обстріли, наслідки ми ліквідуємо. Одна людина загинула на операційному столі, не врятували. Одна з трьох поранених", – розповів він.

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