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Окупанти знову обстріляли Слов'янськ, могли застосувати заборонену зброю – мер

Павло Чернишук
22 квітня, 10:14
Вадим Лях розповів про ситуацію в місті

Слов'янськ зазнав обстрілів російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ – імовірно, з використанням касетних бомб.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

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Яка ситуація

"Ніч пройшла неспокійно, місто зазнало обстрілів. Постраждало кілька районів. Збиток зараз уточнюється. Ймовірно, це були касетні бомби. На щастя, жертв вдалося уникнути. Тому наполегливе прохання – евакуюйтеся!" – наголосив він.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російська армія використовує проти мирного населення України неконвенційну – заборонену міжнародним гуманітарним правом – зброю.

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