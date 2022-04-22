Окупанти знову обстріляли Слов'янськ, могли застосувати заборонену зброю – мер

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ – імовірно, з використанням касетних бомб.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Ніч пройшла неспокійно, місто зазнало обстрілів. Постраждало кілька районів. Збиток зараз уточнюється. Ймовірно, це були касетні бомби. На щастя, жертв вдалося уникнути. Тому наполегливе прохання – евакуюйтеся!" – наголосив він.