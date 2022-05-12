Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині, є загиблий

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровській області. При обстрілах використали заборонені касетні боєприпаси. В результаті одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

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За даними слідства, 12 травня 2022 року окупанти вчергове обстріляли з артилерії забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка.

Внаслідок обстрілу зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула, є поранені.

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Фото: прокуратура

Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Крім того, 11 травня 2022 року окупанти здійснили артобстріл околиць села Українка Криворізького району. На місці події виявлено нерозірвані ракети з боєприпасами, працює вибухотехнічна служба.

Українські правоохоронці наголошують, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Росія вдарила по нафтозаводу на Полтавщині

Окупанти обстріляли Полтавську область. Росія знову вдарила по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Крім того, завдали удару по Полтавському району.

За його словами, обстріли були у кількох районах області.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чути було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!" – написав Лунін.

Згодом Лунін уточнив, що по Кременчуку вдарили від 8 до 12 російських ракет – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Місцеві жителі повідомляли, що у місті зникло світло.

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