Окупанти вдарили з "Градів" по житлових будинках на Луганщині, загинули діти

На Луганщині окупанти обстріляли житлові будинки / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти 7 травня в Луганській області обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули двоє дітей, ще дві дитини і літня жінка отримали важкі поранення.
Про це повідомив у Facebook керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.
"Пообіді орки з "Градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років – отримали поранення", – написав Гайдай.
За його словами, на місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше.
Окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод
В Луганській області окупанти прицільно б'ють по зерносховищах та продуктових складах. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти навмисно завдають ударів по критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.
"У них, очевидно, є якісь коригувальники, через що росіяни б'ють досить прицільно по зернових складах, зерносховищах, лікарнях, штабах гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.