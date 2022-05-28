Окупанти вдарили крилатими ракетами по Кривому Рогу. Куди "прилетіло"

Вілкул просить не публікувати кадри наслідків обстрілу / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, який вже кілька разів намагалися захопити. У місті видно стовп диму.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул .

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Пізніше голова облради Микола Лукашук повідомив, що внаслідок удару у місті масштабні руйнування. Проте подробиці уточнюються.

Повітряна тривога

Також зараз практично на всій території України оголошено повітряну тривогу.

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Наразі повітряну тривогу оголошено у Києві, Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську, Кривому Розі.

Обстановка в Україні