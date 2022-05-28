Окупанти вдарили крилатими ракетами по Кривому Рогу. Куди "прилетіло"

Вілкул просить не публікувати кадри наслідків обстрілу / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, який вже кілька разів намагалися захопити. У місті видно стовп диму.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул .
Пізніше голова облради Микола Лукашук повідомив, що внаслідок удару у місті масштабні руйнування. Проте подробиці уточнюються.
Повітряна тривога
Також зараз практично на всій території України оголошено повітряну тривогу.
Наразі повітряну тривогу оголошено у Києві, Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську, Кривому Розі.
Обстановка в Україні
- Тим часом у Росії великий скандал – у дочірньої компанії "Тактичне ракетне озброєння" зі складу у підмосковному Корольові вкрали сім тонн титану. Ця сировина необхідна країні-агресору для виробництва зокрема й ракет "повітря-земля" та "повітря-повітря".
- 28 травня російські окупанти завдали удару по підприємству "Артемсіль", яке розташоване в Соледарі. Внаслідок атаки було зруйновано будівлю заводу, який зупинив роботу понад місяць тому через повномасштабну війну.
- Загалом у суботу, 28 травня армія Володимира Путіна завдавала ракетних ударів по Сумській області та Сєвєродонецьку, де вже почалися вуличні бої.
- 26 травня російські окупанти продовжували знищувати населення України, зокрема дітей. Вони завдали ракетного удару по житлових кварталах Харкова, внаслідок чого загинуло немовля та ще 8 людей.