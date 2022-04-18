Окупанти вдарили по Дніпропетровській області, є загиблий

Росіяни обстріляли Дніпропетровську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом доби, 17 квітня, в Дніпропетровській області зафіксовано один ворожий обстріл. В результаті загинула одна людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

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Обстріл вели з Херсонської області по околицях Криворізького району.

"На жаль, одна людина загинула. Наразі кордони Дніпропетровщини захищені. Вся інфраструктура працює. Тримаємось. Перемога буде за нами", – написав Лукашук.

Окупанти обстрілюють схід України

Так, минулої доби, 17 квітня, в Донецькій області внаслідок обстрілу російськими військами загинуло двоє осіб (у Мар’їнці та Новопіллі). Ще четверо отримали поранення.

Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини. При цьому точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

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У Луганській області 17 квітня росіяни обстріляли Золоте, де влучили у багатоповерхівку: двоє загиблих, четверо поранено.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися. Він попросив українців відповідальніше ставитися до свого життя і покинути територію, де ведуться бої.

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